Chivas reconoció dificultades para fichar a Pulido

Chivas calificó de complicada la negociación para hacerse de los servicios del delantero Alan Pulido, a quien pretende desde hace dos años, sin embargo, un pleito legal entre Olympiacos y Tigres tiene trabado el traspaso.

“Vamos para dos años, es un tema complicado, complejo. Nunca hemos renunciado a tratar de obtenerlo, estamos trabajando. Hoy, no es algo que debamos comentar mucho, yo creo que hay que centrarnos más en los jugadores y en el equipo que tenemos”, señaló Higuera a Mediotiempo.

“Ojalá logremos hacer (la operación), no está fácil. Hemos estados tres torneos siempre a punto y no se concreta. Hemos tenido toda la colaboración de Tigres, estamos intentando, no está fácil, quedan muy pocos días para el registro”, mencionó el CEO de Chivas-Omnilife, José Luis Higuera, quien en estos momentos se encuentra en Argentina.

El directivo aprovechó la ocasión para decirles a los aficionados del Rebaño que estén tranquilos pues afirmó que harán todo lo posible para contratar al ariete y que “si no se logra esto, ya vieron que tenemos un equipo muy competitivo, cada vez está mejor Ángel Zaldívar. Ojalá se logren las negociaciones, pero no está nada sencillo”, reconoció Higuera.