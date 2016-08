DESPERTAR A TIEMPO

Por: Romeo González Medrano

El Plan Veracruzano

Sí Puede ser Puro Rollo

Dadas las circunstancias adversas que enfrenta cumplir ésta obligación cabe reconocer como un gesto solidario la disposición de la UV de colaborar con esa tarea.

Sin embargo, lo establecido en Constitución Política del Estado en la Fracción X del Articulo 49 y La Ley Estatal de Planeación es muy claro sobre quién y cómo debe hacerse ese documento y su acatamiento no es negociable.

En todo caso tiene mayor responsabilidad política el Congreso del Estado de sumarse a esa tarea. Dignos legisladores federales y locales- muy pocos- han exigido y propuesto mayor participación. Tal vez la legislatura entrante se atreva a dar un paso adelante, lo va a necesitar.

La presencia de la UV parece tener un propósito político y no me refiero a la supuesta inclusión de la Dra. Sara Ladrón de Guevara en el gabinete próximo sino a la pretensión de utilizar a la UV como aval de sustento científico del plan o base de confianza y credibilidad, tan difícil en este tiempo. Es una pretensión en exceso.

Me disculpa mi amiga la Rectora y todos los universitarios pero el fundamento insustituible de todo plan no es de carácter científico ni académico, aunque si lo implica.

En realidad, su viabilidad fundamental, o sea para ejecutarse y no para adornarse, es de carácter esencialmente político y no de la desprestigiada y política corrupta sino de la vertiente de consulta, diálogo, coordinación y concertación de objetivos, prioridades y estrategias con la pluralidad de los actores representativos organizados de la sociedad y, en su momento el llamado “alineamiento” con la vertiente institucional- federal y municipal.

Instancias estas que son vitales para sumar y deslindar responsabilidades y créditos lo que en las condiciones políticas y financieras que se heredan y las que sigan, sería un grave error dejar fuera del proceso de la elaboración del Plan y del Programa de Gobierno que casi debería ser simultaneo.

El GOLPE MAS DURO AL ADVERSARIO ES NO PARECERTE A EL.

Nótese la diferencia entre un Plan de papel para ejercicio unipersonal “del pinche poder” de un plan para inaugurar una nueva historia de administración pública eficaz, eficiente, productiva, transparente incluso de co-gobernabilidad transparente. ¿Qué le cuesta al Gobernador decir lo que no está en sus posibilidades hacer? Pues que lo haga desde ahora, solo la verdad. Nada que ver con la gobernabilidad agotada de la que me he ocupado en otros artículos.

Para el interés de los ciudadanos y de los veracruzanos hartos de la situación prevaleciente, tratándose del dos años mas de gobierno, no importa si es PAN, PRI, PRD, Mc, ETC., LOS MERITOS. Importa parar en seco el saqueo, recuperar recursos públicos, asignarlos a prioridades de fomento de la inversión y el empleo, reactivar la economía, que exista verdadera seguridad, que destierren la impunidad, que se recupere el sector agropecuario y mejore la calidad educativa y la economía familiar. Que esto se logre y que lo pinten de los colores que se les pegue la gana, el pueblo sabrá a quien darle la parte de crédito que le toque. Esto hay que decirlo porque para desgracia de Veracruz, su presente y futuro hoy más que nunca es objeto de la lucha por el poder.

Me extraña que siendo tan limitado el tiempo para dar los resultados óptimos que esperamos los veracruzanos, el esquema no sea incluyente sabiendo que Veracruz puede agregar dos años más al atraso por la partidización del tiempo y el actuar de sus organizaciones políticas.

La comunidad universitaria está formando recursos humanos y su grado de vinculación institucional con las realidades y retos de los más de 7 millones de veracruzanos es muy discutible. Los excepcionales casos individuales se cuentan aparte.

La PLANEACION en México ( y Veracruz es parte de) tiene casi 80 años ( desde el General Lázaro Cárdenas) y ni esa larga existencia ha sido suficiente para impedir su descrédito. Solo la política partidista le gana. En tiempo de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, se utilizó como argumento central de la dificultad de planear, la variabilidad de algunas variables y factores externos como el precio del petróleo. Pero eso está en función del grado de dependencia del dictado de la política económica.

Sexenio tras sexenio se repite como ritual. Los planes han servido para tres cosas: A: Para decir que sí se cumplió con la ley. B) Para adornar bibliotecas de funcionarios c) para utilizarse como paraguas ideológico de todas las decisiones de gobierno . Todos los Informes de Gobierno usan ese protocolo.

En realidad lo que se llama PLANEACION ( incluyo al ostentoso título de la SEFIPLAN) no es más que presupuestación administrativa ;o sea, gasto público en las parcelas del poder delegado del Ejecutivo. Las prioridades del Plan se quedan en el papel y el gasto público real va todo por otros caminos. En el discurso del gobernante (el rollo) el Plan se utiliza para afirmar que los recursos se utilizan de manera “congruente” con los objetivos y prioridades del Plan.

Y esto que estoy afirmando no lo saque de ningún libro es mi experiencia de 40 años de servicio público gran parte de ella en procesos de consulta, PLANEACION y programación. Experiencia en la que incluyo la de analista en la desaparecida SPP en tiempos de Carlos Tello y Luis Donaldo Colosio.

Pero el estimado FRANCISCO Mufort tiene más experiencia y formación que yo y sabe que no miento pues le consta la trayectoria de incongruencias que ha sido la PLANEACION en Veracruz y en México. Su perfil de destacado pensador crítico tiene un reto.

Este hecho podría abonar en favor de una nueva experiencia de PLANEACION, que tendría que derivarse de un enfoque que asuma a fondo la crítica de la planeación muerta pero insepulta para que en su lugar incorpore un enfoque y una nueva estrategia de elaboración coyuntural y legal al mismo tiempo. Este camino no es sustituible con la participación de la UV, esta solo puede complementarlo. Algo no cuadra.

