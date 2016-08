Gobierno de Veracruz debe buscar nuevo método de pago a empresarios

Xalapa, Ver., 29 de agosto de 2016.- El presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (Acevac), Rafael Núñez Landa, consideró que ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que el gobierno de Veracruz utilice el recurso del impuesto del 3 por ciento a la nómina para pagar la deuda con empresas, será necesario que se disponga de otro método para el pago.

“Tendremos que acatar la resolución en todos y cada uno de sus aspectos, tanto autoridades como empresarios y esperar a ver qué nuevo método o disposición tienen tanto el gobernador saliente como el entrante para tener una certeza de que se le van a cubrir los adeudos a los empresarios.

Entrevistado en conocido café de Xalapa, indicó que las autoridades tendrán que acatar esta disposición federal, aunque es algo que afecta al sector empresarial porque no se conoce de otra vía por la cual les podrían empezar a pagar la deuda.

“Nos puede afectar en virtud de que no conocemos algún otro método para que nos puedan pagar, para que nosotros pudiéramos ver de regreso nuestro patrimonio, eso sí, definitivamente”.

Nuñez Landa informó que aunque actualmente no hay obligatoriedad de pagar este impuesto, pues así lo resolvió la SCJN, los empresarios continuarán cubriendo este gravamen porque así lo establece la ley, de lo contrario no podrán buscar licitaciones para obra pública.

“Cada quien es libre de pagar o no pagar sus impuestos, nosotros nos vemos en la necesidad de pagar todos los tributos a los que estamos obligados, en virtud de que si no, no podemos participar en ninguna licitación porque tanto Hacienda como la Secretaría de Finanzas nos tienen que entregar un documento donde avala que nosotros ya cubrimos nuestros impuestos mes con mes”.

Por último, el empresario de la construcción informó que el sector empresarial se mantendrá pendiente de que, sea cual sea el nuevo método de pago que dispongan las autoridades, se entregue recurso únicamente a las empresas reales y a las que sí se les debe.

“Nuestra única preocupación va a ser y ha sido siempre, que se les pague a los empresarios veracruzanos primero y después a los verdaderos veracruzanos que no ostenten una empresa fantasma y que efectivamente sea a los que se les adeuda”.