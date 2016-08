Ídolos americanistas ya no se identifican con el club

A unos días del partido más importante para América en el torneo regular, ídolos americanistas de la talla de Antonio Carlos Santos, Juan Antonio Luna y Daniel Brailovsky expresaron la lejanía que hoy sienten con la institución azulcrema.

Los tres históricos recientemente fueron nombrados como parte de los mediocampistas más importantes en los 100 años que América cumplirá el próximo octubre y aunque se dijeron agradecidos con la afición, también recordaron la poca identidad que hoy ven el Club América.

“No estamos de acuerdo con el trato que se nos ha dado durante estos 20 años”, expresó Santos a Mediotiempo. “Ahora vienen con un reconocimiento y quieren pedirme fotos, pero nunca se han preguntado si uno está bien, nunca se han preocupado por las grandes figuras. Hemos tocado puertas y no nos han dejado entrar y ahora quieren que vaya al Estadio Azteca a cumplir ¿de qué se trata?”.

Cuestionados sobre su sentir por el momento que vive América de cara al duelo ante Chivas y sobre el reconocimiento anunciado hace unos días, Luna y Brailovsky también señalaron sentirse ajenos y distantes del club, aunque no de la afición a la que agradecieron el ponerlos entre los mejores en casi 100 años de historia.

“No he tenido acercamiento con nadie del club, no sé nada. No me he puesto de acuerdo con nadie, luego me hablarán supongo”, expresó Luna, quien aún no ha sido invitado para el reconocimiento del 17 de septiembre, al que tampoco podría ir porque dirigirá al Veracruz Sub 20 ese día.

“Siento felicidad, orgullo, sentimiento especial porque la afición que me valoró mucho y yo los valoró mucho más. En realidad es claro que todo lo que soy se lo debo al público del América y nada más”, refirió el Ruso.

Carlos Reinoso tampoco perdió la oportunidad para agradecer con ironía y en su cuenta de Twitter posteó hace unos días: “Buen día, jaja que salí elegido uno de los mejores 775 medios del Ame”, acompañado de emojis con sendas sonrisas.