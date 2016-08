Kerry y Lavrov buscan acuerdo sobre coordinación militar en Siria

El secretario de Estado de Estados Unidos y su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, están reunidos hoy en Ginebra en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo que permita coordinar sus acciones bélicas sobre el terreno en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria, y lograr un entendimiento para restablecer una tregua en el país.

La reunión entre los dos cancilleres tiene lugar en un céntrico hotel de Ginebra al que probablemente se desplazará en algún momento del día el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, según confirmó en rueda de prensa su portavoz Jessy Chahine.

La portavoz no pudo decir si esto ocurrirá hoy o mañana y si tras el encuentro habrá una comparecencia ante la prensa, argumentando que la reunión fue organizada por Estados Unidos y Rusia, y que la ONU es simplemente una invitada.

La reunión de los dos ministros se produce tras semanas de encuentros de coordinación en Ginebra entre militares de los dos países en un intento de lograr dicho acuerdo de coordinación bélica.

No se sabe si la negociación ha concluido y los dos cancilleres anunciarán un acuerdo, o si es simplemente un paso más en el proceso.

La idea del acuerdo es compartir inteligencia militar y coordinar los bombardeos contra el EI, así como lograr que la Fuerza Aérea siria deje de bombardear grupos armados moderados.

Asimismo, el objetivo es lograr una tregua duradera -en la que no se incluiría al EI- para permitir la distribución de ayuda humanitario a cientos de miles de personas que viven en zonas asediadas o de muy difícil acceso.

Precisamente, ayer se anunció que Rusia ha aceptado finalmente establecer una tregua de alto el fuego de 48 horas en Alepo la segunda mayor ciudad del país y gran bastión rebelde- para poder asistir a centenas de miles de personas atrapadas en la urbe.

Por ahora la ONU está a la espera de obtener el acuerdo de todas las partes en conflicto para poder proceder con la distribución de la ayuda.

Por otra parte, rebeldes sirios y el régimen de Bachar Al Asad acordaron ayer evacuar todos los residentes e insurgentes de la localidad de Daraya, en el suburbio de Damasco.

Respecto a este acuerdo, Chahine dijo que la ONU no está implicada en el acuerdo, pero que está dispuesta a ayudar cuando así se lo soliciten.

No obstante, la portavoz advirtió que no se debe obligar a nadie a ser evacuado si no lo desea.

Ulteriormente, la idea del encuentro entre Kerry y Lavrov sería también sentar las bases para que se retomen las negociaciones de paz, que quedaron suspendidas en abril pasado, a pesar de que en noviembre de 2015 las grandes potencias acordaron que para agosto de este año debía haberse alcanzado un acuerdo de transición política en el país.

En los anuncios del encuentro hechos por Washington se especificó que la reunión con Lavrov no solo versará sobre Siria sino también sobre Libia y Ucrania.

Kerry tiene previsto para mañana por la mañana un encuentro con el asesor de seguridad de Emiratos Árabes Unidos Sheikh Tahnoon bin- Zayed bin Nahyan.