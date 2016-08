La australopiteca ‘Lucy’ quizá murió al caer de un árbol

Austin. Lucy, uno de los homínidos más famosos del mundo, murió probablemente tras caer de un árbol, según concluyó un grupo de científicos de la Universidad de Texas en un estudio que publica la revista especializada Nature.

Los científicos hallaron en sus restos fósiles varias fracturas de huesos que presentan grandes similitudes con las heridas que sufren los humados al caer de grandes alturas. Ello ha sido interpretado como prueba de que, al igual que los miembros de la especie Australopithecus afarensis, Lucy vivía en los árboles, una cuestión hasta ahora discutida entre los expertos.

Lucy vivió hace 3,18 millones de años en la región de Afar, en la actual Etiopía, donde sus restos fósiles fueron descubiertos en 1974 por investigadores estadunidenses, que bautizaron el esqueleto inspirados por la canción de los Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”.

Los restos se encuentran entre los más antiguos y completos encontrados de un homínido, pero científicamente se sigue debatiendo si realmente el hombre actual procede del Australopithecus afarensis o de otra especie.

En torno al 40 por ciento del esqueleto de Lucy se ha mantenido.

Se sabe que medía algo más de un metro y pesaba menos de 30 kilogramos. Conforme a la constitución de su esqueleto los expertos suponen que podía caminar erguida en el suelo sobre dos piernas, pero hasta ahora sigue siendo incierto si ella y sus coetáneos también vivían en los árboles.

El equipo liderado por John Kappelman, de la Universidad de Texas en Austin, estudió al detalle el fósil y tomografías computarizadas y encontraron fracturas en muchos huesos, como el húmero o el fémur, el omóplato, la pelvis y una costilla.

Los investigadores están convencidos de que esas fracturas no se produjeron a lo largo de los millones de años que han pasado después de su muerte, sino que fueron la causa de la misma, ya que presentan grandes similitudes con las que padecen los pacientes actuales tras sufrir caídas.