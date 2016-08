Santos firma decreto para plebiscito sobre el acuerdo de paz

Los colombianos responderán a la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? en el plebiscito del próximo 2 de octubre, luego de que este lunes el presidente Juan Manuel Santos firmara el decreto para convocarlo.

“Hoy damos un paso más hacia la paz. Gracias al Congreso de la República que por abrumadora mayoría y en tiempo récord avaló la convocatoria del plebiscito que le informé el jueves pasado. El plebiscito es ahora una realidad”, dijo el mandatario en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Acompañado por los ministros del Gabinete, que también firmaron el decreto, el mandatario indicó que la pregunta que responderán los colombianos con un “Sí” o un “No” es: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

Esta consulta, que se realizará el domingo 2 de octubre, “es clara, sencilla y no da lugar a ninguna confusión”, precisó.

El presidente Santos aseveró que con la pregunta se busca saber si “el pueblo aprueba o no exactamente las palabras que aparecen en el título de los acuerdos”.

Además, aclaró, “no hay lugar a ninguna confusión. No es una pregunta sobre si los colombianos quieren o no la paz sino que es muy concreta sobre si apoyan o no el acuerdo final”.

El Congreso de Colombia aprobó ayer que Santos convoque a un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, que busca acabar con un conflicto armado de 52 años.

Si el acuerdo de paz es refrendado en las urnas, llegará al Congreso un paquete legislativo que se tramitará por medio del procedimiento especial que permitirá la aplicación de lo acordado en La Habana.

En el plebiscito, cuya realización fue avalada el pasado 18 de julio por la Corte Constitucional, la opción del “sí” debe obtener al menos el 13 % del censo electoral, lo que significa que necesitará como mínimo 4.396.626 votos para ser aprobado.