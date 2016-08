Desde la esquina

Xalapa, infraestructura educativa

POR RAYMUNDO LEÓN

Para tener edificios escolares dignos, la administración de Américo Zúñiga ha programado invertir en este año 40 millones de pesos. Nos es una cifra menor. Con ese apoyo, muchos planteles escolares de Xalapa cuentan ya con aulas, bardas perimetrales o algún otro tipo de obra o de apoyo académico que es muy necesario para el buen desarrollo académico de los niños y jóvenes.

Siendo hijo de un gran profesor, no es difícil advertir que el alcalde de Xalapa entiende muy bien que apoyando a la educación se apoya a un muy grande universo de población. Al construir un aula, por ejemplo, se beneficia a toda una comunidad escolar.

La semana pasada, Américo Zúñiga Martínez informó que su gobierno ha invertido más de 40 millones de pesos en acciones de rehabilitación de escuelas de nivel básico. Además, que ha donado predios destinados a planteles educativos con un valor aproximado a los 115 millones de pesos. “ Xalapa es una de las ciudades que más escuelas tiene en todo Veracruz y por ello el compromiso del gobierno local es seguir haciendo equipo con las administraciones federal y estatal con la finalidad de llevar a cabo las acciones que hacen falta en muchos de los centros educativos”, afirmó el joven alcalde.

En la capital del estado hay más de 244 mil alumnos que asisten a estudiar a 854 escuelas atendidas por más de 25 mil docentes.

Se entiende, pues el tamaño del esfuerzo realizado hasta ahora por la administración municipal. No sólo de este año, ese esfuerzo viene desde que inició la administración en enero de 2014 y con toda seguridad continuará hasta el último día de 2017. Las acciones de apoyo a los centros escolares se traducen en la construcción de aulas, impermeabilizantes y muchas otras acciones de apoyo desde la entrega de una computadora hasta la regularización de los predios.

En las escuelas de Xalapa existen muchas necesidades, pero si no se les hace frente no se mejorará nunca la infraestructura escolar. Américo Zúñiga lo hace aún sabiendo que no se cubrirán todas esas necesidades por mucha voluntad o dinero que se tenga, pero lo importante es apoyar cuando se puede a los niños y jóvenes en su desarrollo académico.

SITTEBA también con deudas

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA) también registra adeudos por parte de las secretarías de Educación de Veracruz y de Finanzas y Planeación. Pero su estrategia, a diferencia de la de otros sindicatos magisteriales, es el diálogo constante, el entendimiento mutuo.

Eliseo Islas Chagoya, secretario general del mencionado sindicato, afirma que al interior del organismo sindical que representa existe mucho respeto por la decisión que asume cada sindicato con la finalidad de presionar a las autoridades para conseguir el pago de adeudos, que afecta a todo el magisterio por igual.

Los integrantes del SITTEBA afirma el dirigente, han decidido no tomar oficinas ni bloquear calles puesto que esas acciones más que beneficiar, perjudican sobre todo a terceros. Suspender clases o bloquear calles no beneficia a los grupos que reclaman pagos porque con esas acciones la sociedad reprueba y se recibe menos apoyo de ella.

Islas Chagoya reconoce que al SITTEBA también se le adeudan cuotas sindicales y que por ello se ha pensado en proceder por la vía legal legal en contra de las secretarías de Educación de Veracruz y de Finanzas y Planeación. El objetivo principal de ello es que el adeudo quede reconocido y se puedan negociar con la próxima administración estatal en caso de que la actual no los liquide.

El dirigente magisterial también reconoce que hay otros pagos pendientes por parte de la SEV hacia los trabajadores del magisterio, entre los cuales el más importante es el concepto de jubilación, pues hay trabajadores de la educación que ya se jubilaron desde hace algún tiempo y no han podido cobrar dicho beneficio.

“Hay otros pagos pendientes, los cuales hemos estado tratando de que avancen porque los maestros nos piden con justa razón que les sean depositados esos pagos, pero las autoridades enfrentan problemas y lo entendemos”, expresó el dirigente magisterial.

ORFIS asiste a reunión de la ASOFIS

El lunes pasado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, asistió a la V Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS). Esa reunión fue presidida por Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación y titular de la ASOFIS, y tuvo la finalidad de fortalecer a los sistemas Nacional Anticorrupción y Nacional de Fiscalización para que se constituyan en pilares de la confianza ciudadana así como lograr de la fiscalización pública una labor a la altura de los retos en materia de rendición de cuentas y transparencia en el ámbito estatal.

El titular del ORFIS informó que los temas abordados en dicha reunión giraron en torno de los cambios en la legislación, derivados de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su impacto en las atribuciones y responsabilidades de las entidades de fiscalización superior en el país. Indicó que asimismo en las mesas de trabajo se abordaron temas que tienen que ver con el nuevo marco legal de la Auditoría Superior de la Federación y las implicaciones que tiene para las entidades de fiscalización superior locales así como la estructura del Convenio de Coordinación y Problemática que enfrentan las entidades fiscalizadoras locales ante el nuevo panorama de fiscalización y de la fiscalización de la deuda subnacional.

Debido a la reunión mencionada, se advierte que el diálogo y la participación de los titulares de las entidades fiscalizadoras locales contribuirán en el análisis y las conclusiones acerca del nuevo panorama de la fiscalización superior en México; además, fortalecerá los trabajos coordinados que el ORFIS tiene con los integrantes de la ASOFIS y de manera particular con la Auditoría Superior de la Federación.

La ASOFIS es una organización autónoma, apartidista, independiente y de apoyo técnico, integrada por las entidades de fiscalización superior de los estados y que aporta elementos y propone la adopción de nuevos criterios, métodos y procedimientos para mejorar la fiscalización superior.

“La asociación tiene como objetivo orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización superior en el país de acuerdo con criterios básicos que puedan ser aceptados por sus integrantes y a los principios rectores de la fiscalización de legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia”, indica Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

La ASOFIS sirve de enlace y establece lineamientos de coordinación, colaboración y apoyo recíproco entre los organismos de fiscalización superior y control gubernamental que la integran. Su origen radica en la necesidad de establecer la coordinación y promover el desarrollo de mejores medios de rendición de cuentas, fiscalización y control de las operaciones del gobierno en lo relativo al ingreso y gasto públicos.