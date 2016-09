América, con más penas que brillo en su Centenario

Se suponía era el semestre para brillar como nunca. Pero hasta hoy, las Águilas han tenido más penas que glorias en el torneo de su Centenario, donde a pesar de todo aún pueden aspirar al título ya que se mantienen en zona de Liguilla.

Sin embargo, por situaciones que van desde las deportivas hasta otras meramente ornamentales, la conmemoración no ha estado a la altura de la historia del club más ganador del futbol mexicano.

SIN FICHAJES BOMBA

Todo empezó con la confirmación de que no habría refuerzos de súper lujo. La estrategia de Ricardo Peláez así ha sido exitosa, pero ello no impidió que algunos aficionados mostraran su disgusto porque los nombres de Silvio Romero, Renato Ibarra o Bruno Valdez no imponen tanto.

¿PARTIDO DEL CENTENARIO?

Octubre es un mal mes para cumplir años si quieres jugar contra un club europeo. Por eso, la directiva desistió en buscar un rival para conmemorar el Centenario y ni siquiera pactaron un partido así para el verano previo o el siguiente. Su decisión fue hacer obras de responsabilidad social, muy loables, pero poco populares.

UN ‘JERSEY’ POLÉMICO

La intención era innovar y lo hicieron, pero sin agradar. La marca que viste a las Águilas convenció a pocos con el uniforme de este torneo, cuando se olvidó de los colores tradicionales y priorizó la blancura, justo en un equipo que gusta caracterizarse por la intensidad.

SIN ESTILO Y DERROTAS CLAVE

Lejos de tener el carisma de Miguel Herrera o los arrebatos de Gustavo Matosas, Ignacio Ambriz fue perdiendo puntos porque el estilo de su equipo encontró reflejo en su carácter mesurado y humilde.

A ello se le sumó una derrota clave: la del Clásico contra Chivas en el Estadio Azteca, así como un primer tiempo frente a Cruz Azul en que su equipo dio lástima y solo resucitó por el conocido karma celeste.

EL CESE A MENOS DE UN MES

Cuando la emoción debía estar a tope porque la fecha se acerca, en Coapa lo que hay estos días es incertidumbre.

El cese de Ambriz llegó a 24 días del histórico 12 de octubre, con Rubén Omar Romano y Pedro Caixinha como más claros candidatos y, a pesar de todo, una séptima posición que los mantiene en zona de Liguilla para pensar en un título que reivindique y provoque el olvido de todas las penas.