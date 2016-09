Ante Honduras continuarán las “oportunidades” de Osorio

Apegándose a las ausencias por lesión, pero dejando en claro que el respaldo que recibió para continuar como DT nacional tras el 7-0 ante Chile no cambiará su forma de trabajo, Juan Carlos Osorio no dejará de dar “oportunidades” a otros elementos en el partido ante Honduras.

El timonel colombiano dijo estar convencido que para que un elemento se sienta parte de una familia debe participar, motivo por el que en el último partido de esta fase eliminatoria, también habrá modificaciones en la alineación que presentará.

“Rotación tiene una connotación negativa, ojalá que no hubiera lesionados. Continuaré pensando que lo más importante para un ser humano es considerarse parte del grupo y la única manera es participando.

“Los jefes que me dieron la confianza en ningún momento me han limitado, aprendemos de las derrotas, pero eso no me va a privar de continuar con esa forma de trabajar y creer en todos los jugadores que convocamos”, expresó en conferencia de prensa tras el entrenamiento en el Estadio Azteca.

Sobre el eje del ataque con la baja de Raúl Jiménez que se suma a las de Chicharito y Oribe, Osorio repasó las características de Zaldívar y Barragán como las opciones claras para jugar en punta, además de la intención de guardar a Javier Aquino y darle espacio al Chucky Lozano.

“La posición de nueve, ante la ausencia de Javier, estaba entre Raúl y Oribe, pero ante la ausencia de los tres continuamos en la búsqueda de jugadores que puedan cumplir esa posición. Martín es más para jugar acompañado, Ángel lo hace solo como en su club”, dijo al tiempo que fue claro al expresar que espera un Honduras defensivo.

“Esperamos un equipo que dé prioridad a la parte defensiva, normalmente repliega con ocho jugadores o nueve o como jugó en un amistoso con una línea de tres. Con seguridad que van a jugar a las transiciones defensa-ataque, es un equipo atlético que le da prioridad a defenderse en la frontera del tercio medio”, dijo Osorio.