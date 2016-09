Asegura Javier Duarte que atiende ola de violencia en el sur de Veracruz

Xalapa, Ver, 5 de septiembre 2016.- Luego del reclamo social y de autoridades, así como de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo, Javier Duarte ‎sostiene que el sur de Veracruz está siendo atendido en materia de seguridad.

En su cuenta de la red social emitió varios tuits ‎respondiendo al desplegado de autoridades y ciudadanos de Coatzacoalcos que demandan la ayuda de la federación para enfrentar al crimen organizado en Coatzacoalcos y municipios circunvecinos, ante la impunidad con que los delincuentes cometen ilícitos de alto impacto.

@Javier_Duarte: En materia de seguridad y procuración de justicia estamos poniendo la mayor atención en #Coatza y la región sur del Estado.

En otro tuit, el aún gobernador de Veracruz exime a las autoridades federales por la negativa de apoyar al sur de Veracruz argumentando que es responsabilidad del Gobierno de Veracruz.

@Javier_Duarte: Agradezco al Presidente @EPN y al Secretario @osoriochong por todo su APOYO y SOLIDARIDAD, subrayando que la responsabilidad es nuestra.

Antes el gobernante veracruzano reaccionó ante el anuncio de Miguel Ángel Yunes Linares advirtiendo que solicitaría la intervención de la presidencia de la república para enfrentar la emergencia de inseguridad, la critica situación financiera y de corrupción que impera en Veracruz.

@Javier_Duarte: En 6 años jamás he rehuido a mi responsabilidad y siempre he dado la cara, los veracruzanos eligen a un Gobernador no a un Gerente.