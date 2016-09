Caso Ayotzinapa, la sombra de Tomás Zerón

Los padres de los normalistas exigían la renuncia de Tomás Zerón desde hace cuatro meses y el pasado 16 de agosto rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR).

Su exigencia era porque Zerón no dio a conocer un video en el que interroga, en el río Cocula, a Agustín García Reyes, “El Chereje”, principal testigo del caso Iguala, quien narraba cómo los estudiantes fueron quemados y arrojados al rio.

El video se difundió el pasado 24 de abril, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su informe final.

El 28 de abril de 2016, Carlos Beristain, experto del GIEI, enfatizó “que en el expediente no existe un solo documento formal que haga referencia a las actuaciones en la escena del río San Juan el día 28 de octubre… en el video presentado por el señor Zerón se dice que el día 28 hay cuatro bolsas en el rio, de las cuales no existe ningún registro. En la actuación de Servicios Periciales no están respaldados en ningún documento oficial”.

Tres días después, Zerón salió a explicar el video.

“Una de las áreas de la Agencia de Investigación Criminal es la Policía Federal Ministerial, por lo cual, tengo facultades para realizar actos de investigación en auxilio del Ministerio Público. En este contexto, todo el actuar de la Policía y un servidor se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva, mediante un acuerdo del 25 de octubre de 2014. Como ya se señaló, durante sus manifestaciones, García Reyes refirió conocer el sitio donde prendieron fuego a un gran número de personas, así como el lugar en el que arrojaron ocho bolsas que contenían las cenizas de los cuerpos quemados”, dijo Tomás Zerón el 27 de abril de 2016.

Esa misma tarde la PGR informó que la Visitaduría General iniciaría una investigación contra Zerón y otros servidores públicos que participaron en el video; según constató 10 en Punto, dicha investigación sigue en curso.

No es el único caso en que Zerón ha sido el centro de atención; en la Procuraduría del Estado de México, en 2010, participó en la controvertida investigación de la desaparición de la niña Paulette.

En la Agencia Criminal de Investigación participó en la segunda captura de “El Chapo” guzmán, en febrero 2014, y coordinó la aprehensión de Héctor Beltrán, “El H”.

Su último caso relevante fue el rescate de una joven en Pachuca, Hidalgo, luego de que su madre le rogara de rodillas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.