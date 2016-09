Conscientes empresarios de Veracruz que este gobierno no les pagará

Xalapa, Ver., 5 de septiembre de 2016.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, informó que pese a las constantes solicitudes al actual gobierno de que por lo menos dé un pago del monto que deuda a proveedoras, no se ha teñido respuesta porque simplemente no hay dinero, situación que dijo, es insostenible para el sector empresarial.

“De alguna manera el actual gobierno ya va a ser muy difícil el hecho de que puedan pagarnos. Hemos estado reunidos con el licenciado Flavino Ríos para pedirle que haya por lo menos la intención de hacer un pago a cuenta de lo que se debe y definitivamente no, sabemos que no hay dinero y este problema única y exclusivamente se arregla con dinero pero no lo hay”.

En entrevista, destacó que es positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya suspendido la creación de los fideicomisos que pagarían, con el recurso del 3 por ciento a la nómina, la deuda, pues señaló que este dinero no debe usarse para este fin porque su destino es la obra pública.

Agregó que, conscientes de que este gobierno ya no les pagará, se han estado reuniendo con el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien se comprometió a generar mecanismos de pago a empresas reales, aunque aún se desconoce cuál será el mecanismo para liquidar la deuda.

“Estamos teniendo pláticas con el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, para pedirle que estos pasivos sean cubiertos, sea una prioridad para que una vez que entre en funciones, se le pague a estos proveedores. Se ha compro edito a que así será, únicamente tienen que ver que esos pasivos estén respaldados con la documentación que compruebe”.

Por último reiteró que además de que se les pague el recurso que les deben, es urgente que se informe cuál fue el destino que tuvo el dinero que se encontraba dispuesto para pagar a los empresarios.

“También queremos saber qué pasó con los recursos que en su momento estaban destinados para estos proveedores y que no se les pago, porque algo debió pasar ahí definitivamente”.