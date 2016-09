Cubo Torres, sin miedo a debutar como celeste ante América

Lleva más de un año sin goles, pero eso no impide que Erick Torres quiera debutar ante América para comenzar a defender la playera de Cruz Azul.

Tras su presentación como refuerzo celeste, el Cubo aseveró que sabe cómo se disputan los clásicos contra América tras su pasado en Chivas.

“Es un partido muy importante para esta institución, es un clásico para Cruz Azul y sé cómo se deben jugar este tipo de partidos. No es algo que me asuste o que sea nuevo para mí y si me toca estar sé cómo se juega.

“Estoy defendiendo la camiseta del Cruz Azul y sé que para la afición es muy importante. Hay que defender la trayectoria, el orgullo, el pasado de Cruz Azul y hay que salir a ganar este partido”, dijo.

El delantero llegó el domingo por la noche y este lunes entrenó con el equipo pues dijo que estaba en óptimas condiciones para ponerse a las órdenes de Tomás Boy.

“No creo que me afecte para nada (el año sin goles). Esta es una nueva oportunidad. Si bien el año pasado no pude hacer gran cantidad de goles con el Dynamo, hay varias circunstancias como los viajes a selección, concentraciones largas y no sumé muchos minutos.

“Es un semestre que tengo que aprovechar, tengo que tener una adaptación para hacer las cosas lo mejor posible y es una gran oportunidad para hacer bien las cosas”, apuntó.

Aseveró que hay jugadores con “demasiada calidad” en la delantera celeste como Cristaldo o Jorge Benítez, pero viene a competir e incluso ya piensa en trascender a Europa.

“Vengo a un equipo grande, a una institución con mucha gloria. El sueño está y si hago bien las aquí, en un futuro puedo salir a algún equipo importante de Europa”, señaló.