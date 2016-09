Donald Trump en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Por: Ángel Rafael Martínez Alarcón

No solamente Enrique Peña Nieto y el Dr. Luis Vidagaray Caso, están felices por haber invitado el pasado 31 de agosto del 2016, a la Residencia Oficial de los Pinos al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Por vez primera en los 192 años de la conformación del Estado Mexicano, se había realizado tan gran desfiguro en la Presidencia de la Republica, que un gobierno mexicano se entrometiera en una elección presidencial de nuestros vecinos del Norteamérica. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en su extenso proyecto editorial, ha publicado el siguiente título: Trump. Un muro de caricaturas, coordinado por el gran caricaturista mexicano Arturo Kemchs Dávila, una coedición de la UPAV y Club de periodista de México, sección Veracruz, como también la Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos; en 117 páginas. Con más de 250 caricaturas del mundo. Así la UPAV se suma a la critica social que ha representado para el mundo la amenaza la candidatura presidencial del magnate norteamericano de Donald Trump.

Nadie en el país le ha creído al Presidente Peña Nieto, sus buenos oficios como político a nivel internacional, al inmiscuirse en el proceso electoral de los Estados Unidos de Norteamérica, a realizarse el próximo noviembre del año en curso. Como en todo proceso electoral todas las cosas son diferentes, ninguna elección tiene ningún parecido. En caso concreto del proceso electoral del vecino país del norte, tiene la novedad de la candidatura del Partido Republicano que ha postulado al magnate de Donald Trump, con nula carrera política.

En los últimos meses el magnate norteamericano de Donald Trump ha sido tema de miles de notas periodísticas, caricaturas, memes por su primeriza incursión en la vida política de los Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo su mentalidad empresarial como la de conservadora, miles horas en la radio y la televisión analizando cada una de sus amenazantes propuestas de gobierno, su odio racial hacia las minorías que construyen todos los días la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica, y como se fue construyendo su campaña al interior del partido republicano hasta logra la designación como el candidato del partido republicano, los norteamericanos están en la libertad de elegir hasta un orangután, pero que no amenace a la seguridad mundial, como es el caso del millonario de Trump. No sabemos a ciencia cierto, los reales motivos del presidente Enrique Peña Nieto de todo la cortesía ofrecida al candidato Trump; el pasado 31 de agosto, a caso serán socios comerciales ambos personajes y que el candidato republicano haya tratado al Presidente México como un empleado más de sus empresas? No se en que cabeza estuvo el diseño de la visita relámpago a la ciudad de México, que fue tratado como un jefe de Estado como lo marca el protocolo presidencial; luego de todos los insultos arremetidos contra los mexicanos de ambos territorios, y su propuesta de la construcción del muro fronterizo.

Con la obra: Trump. Un muro de caricaturas, compilada por el caricaturista mexicano Arturo Kemchs Dávila, en la que participan 148 caricaturistas de todo el mundo, dando a conocer casi todas las facetas lo que significa Donald Trump, no sólo para los Estados Unidos sino para todo el mundo, las casi más 250 imágenes nos ponen de manifestó lo ridículo de la personalidad del candidato presidencia por el Partido Republicano. Desde su estrafalario peinado, su rosto, en pocas paginas estimado lector puede uno encontrar al Donald Trump odiado por el mundo. Varias las viñetas presentadas relacionadas con el nacionalsocialismo nazi, que en el año de 1939, provocara la Segunda Mundial que terminó con 6 millones de judíos, y con un total de 60 millones de muertos.

Dennis Renault, en el prólogo afirma: Afortunadamente la fascinación de los medios corporativos para con Trump, es contrapesada por caricaturistas internacionales, decididos a exponer lo que yace bajo la superficie de una cara de sonrisa afectada, desdeñosa y arrogante. Estos artistas de varios países, son practicantes de la forma más sublime del retrato, la caricatura.

Sólo nos queda enviarle un cordial felicitación al equipo editorial de la UPAV que en cabeza Uriel Martinez Rosas y Armando Ortiz, por tan acertada y oportuna publicación, que nos permite ver más allá por medio del humor de la caricatura política.