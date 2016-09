Línea Política…

9 de septiembre del 2016…

Por: Agustín Contreras Stein.

En defensa propia

EL SECRETARIO de Finanzas y Planeación, del Gobierno del Estado, Antonio Gómez Pelegrín, siempre disciplinado y cauto, ha dado el manotazo.

Se pone en guardia y dice que la Auditoría Superior de la Federación, ni siquiera le ha comunicado nada sobre el asunto de las solventaciones, pero eso sí, se sigue insistiendo que el Estado de Veracruz, sigue debiendo estas explicaciones sobre el uso de los recursos que fueron auditados.

En fin, Gómez Pelegrín, como funcionario estatal, cumple, siempre ha cumplido al pie de la letra con el encargo que tiene. No desconoce los procedimientos y menos la responsabilidad que tiene como Secretario de Finanzas.

Por eso dice, hemos cumplido con los requisitos exigidos por la Auditoría Superior de la Federación, pero en cambio, ni siquiera hemos sido notificados sobre la procedencia o no de nuestras aclaraciones.

Bajo estas circunstancias, preferimos acudir ante el Tribunal Fiscal Federal, para que sea en esta instancia donde se establezca cuáles son las observaciones que ya ha solventado la administración estatal y que la Auditoría Superior de la Federación, insiste que no se ha hecho, afirmó contundentemente el responsable del manejo de los recursos públicos de la entidad.

Esta visto, pues, que el funcionario sabe, conoce los procedimientos y que no es fácil que lo involucren en situaciones que posiblemente, no correspondan a la realidad.

Gómez Pelegrín, parece ser, hasta ahora, el último de los Secretarios de Finanzas, de este gobierno que se va. Cuando llega a la dependencia, encuentra, sin duda alguna, una serie de irregularidades que lo ponen a trabajar de inmediato y tratar de remediar todo lo cuestionable.

Una tarea difícil para la cual fue contratado.

Aún así, entre la desesperación de tanta irregularidad, se ofreció asimismo, cumplir con su responsabilidad y pagar, eso sí, hasta donde fuera posible a todos aquellos que en el momento de llegar a ocupar la oficina que ahora tiene, reclamaban lo suyo.

Sin embargo, a Gómez Pelegrín, con todas sus buenas intenciones, le faltaba algo, le sigue faltando algo, que sin duda es la solución de la mayoría de los problemas, es decir, los recursos económicos necesarios. No hay dinero, no hay manera de salir del hoyo, pero las buenas intenciones han estado puestas a disposición de los acreedores, pero también, consciente de que las buenas intenciones no lo son todo. Se requiere dinero.

Pero, como funcionario honesto que lo es, ha preferido trabajar pacientemente, tratando de buscar y encontrar soluciones adecuadas antes de que este periodo de gobierno, concluya.

Por eso, encima de todos los graves problemas internos que tiene la dependencia a su cargo, también la federación, lo aprieta.

Gómez Pelegrín, aguantador, se revela y dice no, las cosas son de esta manera y es preciso aclararlas. Por eso, acudiré al Tribunal Fiscal Federal, donde se nos diga con precisión las faltas en que hemos incurrido o de otra manera, que se reconozca que nuestro trabajo ha sido cumplir con las exigencias que la propia ASF, ha puesto de por medio.

Y es que, independientemente, de los grandes problemas de las finanzas en Veracruz, los malos manejos de los recursos públicos de la entidad, en tiempos anteriores, el cumplimiento de las obligaciones de informar y explicar el uso de los recursos públicos, se han dado.

Gómez Pelegrín, es cierto, será, sin duda el último de los Secretarios de Finanzas, pero también es cierto que será el único que saldrá con sus derechos a salvo.

Y DE ACUERDO CON LOS movimientos que se han dado en el gabinete presidencial, se reacomoda, otra vez, el panorama político nacional y en algunos casos, los que corresponden a los Estados de la República, donde más problemas políticos se han generado para una sola organización política como es el Partido Revolucionario Institucional.

Pero eso es bueno, sin duda, es alentador para quienes habrían visto un negro porvenir en algunas entidades como Veracruz.

El PRI, deja de ser gobierno en la entidad veracruzana, pero piensa regresar y necesita para ello, un buen candidato a la gubernatura para el dos mil dieciocho.

Eses candidato, ya esta cantado desde ahora.

Lo será, según la colectiva percepción, el hombre de Perote, el que siendo Senador de la República, ha insistido con trabajo y dedicación, a fortalecer permanentemente su aspiración.

Sí, efectivamente, Pepe Yunes, es la opción viable, confiable, necesaria y adecuada para encabezar la candidatura del PRI, a la gubernatura del Estado, la cual, por ahora y en dos años, estará en manos de la coalición PAN-PRD, con un Ex priista reconocido y experimentado como es Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, para Pepe Yunes, la tarea será sumamente difícil, entendiendo que su rival será, nuevamente, Miguel Ángel Yunes Linares, con otro rostro y otro nombre.

Pero entre ambos, hay respeto para un posible enfrentamiento político civilizado.

Tiempo al tiempo.

Y COMO LA SUCESION presidencial, se acerca, en Veracruz, se acomodan piezas políticas.

Se reconoce, por ahora, que Pepe Yunes, será el candidato del PRI, a la gubernatura del Estado. Esto indica que pronto veremos la mano del hombre de Perote, en varias acciones.

Sus operadores políticos, que no han dejado de trabajar, intensificarán su trabajo y serán convocados a poner de por medio todos sus esfuerzos posibles para lograr posicionar, de nueva cuenta, al tricolor.

Con un poco de respiro, al no ser responsable del Gobierno de Veracruz, dará la oportunidad para mejores condiciones de trabajo y desenvolvimiento de las tareas más prioritarias para el objetivo que se quiere.

Vendrá la renovación de los cuadros en el Comité Directivo Estatal del tricolor, aunque existe de por medio la percepción de que Amadeo Flores Espinoza, pudiera seguir al frente, pues Pepe Yunes, le tiene confianza, aunque eso sí, existe la posibilidad de acomodamiento en las principales carteras de otros priistas que podrían apoyar las acciones de su propio líder.

Eso es, por ahora, lo que se piensa, se dice y seguramente, tendrá que hacerse. Hay que recordar que el tiempo, como siempre, se va inexorablemente.

