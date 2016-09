En UPAV no hay barreras: Luis S. Tzompaxtle

Tlaquilpa, Ver, 16 de septiembre de 2016 .- “La UPAV a mí no solo me ha formado como profesional sino también como ser humano, mis agradecimientos a quienes integran la institución que dignamente cursé. Cuando uno quiere sobresalir, no hay barreras que impidan lo contrario”, mencionó Luis Sánchez Tzompaxtle, egresado de la licenciatura de derecho en esta ciudad y uno de los mejores promedios de la generación 2013-2016.

Orgulloso de mostrar el título universitario que lo acredita como licenciado, el joven de 29 años se dice satisfecho de haber culminado su carrera en la universidad del pueblo y para el pueblo con un buen nivel académico.

Agradece a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz ser la institución que llega a todos los municipios de la entidad, lugares donde no todas las personas pueden estudiar el nivel superior, “la iniciativa que tuvo Guillermo Zúñiga Martínez de llevar con la UPAV educación a la sierra es para agradecer, realmente faltan profesionistas en estos lugares, a veces por el costo de sus colegiaturas dejamos de estudiar, pero aquí (en la UPAV) encontramos las puertas abiertas”.

Puntualizó que aunque sacrificó tiempo para estar con su familia ahora son ellos los que están orgullosos del logro obtenido, “conté con el apoyo de todos, ahora me felicitan y están orgullosos de mí”.

Por último, recalca que la Universidad es la idónea para quienes tienen ganas de superarse, ya que aquí encuentran el complemento perfecto para estudiar y seguir trabajando

