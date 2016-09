Endeudó Gobierno de Veracruz a cuatro mil empleados estatales

* El fraude asciende a mil 45 millones de pesos que fueron descontados vía nómina sin ser depositados a las empresas que ofrecieron los servicios.

Xalapa, Ver., 6 de septiembre de 2016.- El gobierno del estado de Veracruz adeuda mil 45 millones a un total de 19 empresas, entre aseguradoras, financieras y muebleras, y hasta el seguro social de los maestros, que otorgaron créditos a trabajadores de educación, salud y finanzas con descuentos vía nómina, mismos que no fueron entregados desde 2012 a las empresas.

En un reportaje presentado este martes en el programa Despierta con Loret, se reveló a nivel nacional que son cuatro mil los trabajadores estatales perjudicados por esta situación, toda vez que ya fueron reportados ante el Buró de Crédito por el incumplimiento de pagos.

Fue calificado como un fraude por parte de la administración estatal a cargo de Javier Duarte de Ochoa la “desaparición” de mil 45 millones de pesos descontados.

Recordaron en la investigación que en la Gaceta Oficial del Estado, la Sefiplan, reconoce que adeuda ese dinero a 19 empresas que ofrecieron diversos servicios, a pesar de que fue retenido quincenalmente al burócrata.

Al respecto, Iván Gidi, director de convenios de la empresa Intermercado, informó que cuatro mil trabajadores cayeron en mora, y fueron reportados en el Buró de Crédito por culpa del Gobierno del Estado, luego que desde 2012 empezaran los problemas de pago.

La empresa ha interpuesto un total de siete denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de abuso de confianza, fraude y detención indebida de recursos, los cuales no son público, sino de los trabajadores que fueron descontados vía nómina.

Entre los denunciados por Intermercado están: Juan Manuel Castillo González, ex subsecretaría de Finanzas, ahora diputado electo del PRI; Manuel Arellano, ex secretario general de la Sección 56 del SNTE; Luisa Ángela Soto Maldonado, secretaria general del Sindicato de Salud y próxima diputada plurinominal del PRI; Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz; Carol Jessica Moreno Torres ex oficial mayor de la SEV; Vicente Benítez González ex oficial mayor de la SEV, ahora diputado electo por Nueva Alianza.

En la pieza se puso especial interés en Vicente Benítez, quien también fue denunciado por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito, además recordaron que en enero del 2012 fue detenido en el aeropuerto de Toluca con un maletín con 25 millones de pesos en efectivo.

Y en julio la televisora Tele Tica, de Costa Rica reveló que el ex funcionario de la Sev cuenta con nueve propiedades en aquel país las cuales están a nombre de su esposa, quien tiene una salario promedio de 16 mil 500 pesos mensuales.

A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TAMBIÉN LE DEBEN

Asimismo, la rectora de la Universidad Veracruzana confirmó que el Gobierno del Estado se quedó con los recursos provenientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), descontados a los 12 mil trabajadores y que tenían que ser entregados al Sistema de Administración Tributaria.

“Presentamos las evidencias documentales correspondientes y el SAT reconoce en este momento que el adeudo del Impuesto sobre la Renta del patrón que somos la Universidad Veracruzana está retenido en el Gobierno del Estado por ello el SAT va a cobrar al gobierno del estado estos recursos, lo que nos libera de un adeudo de más de mil millones”.

100 MILLONES PERDIDOS DEL IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE

Por su parte, Fernando Ortiz González, presidente de los Hoteleros en la zona Veracruz, denunció que el gobierno del estado desapareció también 100 millones de pesos de contribuciones por concepto del impuesto del 2 por ciento al hospedaje al extinto fideicomiso.

En 2015, recordaron, se eliminó el impuesto, recursos que se aportaban para la promoción del Estado, sin embargo, en 2014 y 2015 el fideicomiso ya no recibió los recursos que depositaban los prestadores de servicio a la Sefiplan.

“Nosotros entregamos mes con mes los fondos que reteníamos al turista y los entregamos a la Secretaría de Finanzas del Estado, pero lamentablemente Finanzas no entregaba estos fondos al fideicomiso, el cual presenta al momento de la extinción adeudos por parte del Gobierno del Estado de 100 millones, pero a su vez siguió operando, generando deuda”.