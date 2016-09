Estoy disponible para la Selección: Carlos Vela

Ausente en las últimas convocatorias por decisión del entrenador Juan Carlos Osorio, Carlos Vela, delantero de la Real Sociedad, afirmó que asistiría al Tri en caso de ser considerado.

“Estoy disponible para la Selección, si el último verano no estuve ahí fue por decisión del entrenador, que decidió que no estaba en un buen momento o que había gente mejor que yo y por eso no fui, no porque no quisiera. Dije que cuando volviera iba a estar en todo momento y esta vez no fue así porque no me consideraron ellos, no por decisión mía”, expresó el delantero mexicano en conferencia de prensa.

El delantero mexicano vistió la playera tricolor por última vez en noviembre del 2015, cuando fue convocado para los partidos eliminatorios frente a El Salvador y Honduras.

Vela es consciente que ha dejado mucho que desear en las pasadas temporadas con los Donostiarras, por ende, trabaja como nunca para recuperar su nivel.

“En todos sentidos estoy muy contento, paso por un muy buen momento personal y profesional, quiero trasladar eso al campo y a la gente para que estén feliz conmigo. Estoy trabajando mejor que nunca”, comentó.