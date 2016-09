Inaugura Marissa Boullosa exposición Variantes a la mexicana

La galería Yo no fui, fue Teté presenta exposiciones de diferentes artistas cada mes

Xalapa, Ver., 09 de septiembre de 2016.- Grabados en metal, textiles, juguetes de madera, papel amate, de algodón mexicano, papel nepalí y telas hindús, con tinta china, aguafuerte, linóleo o acuarela conforman la muestra que Marissa Boullosa inauguró en la galería Yo no fui, fue Teté, en esta ciudad.

De acuerdo con la autora, la exposición se llama Variantes a la mexicana, dadas las múltiples influencias, resultado de sus experiencias por diversos países, el resultado final de cada obra siempre pondrá de manifiesto el espíritu del arte de esta tierra, por ejemplo, los juguetes y su colorido.

Luego del corte del listón inaugural, acompañada por el subdirector de Fomento Turístico, Williams Velasco Martínez, la propietaria de la galería, Mercedes Boullosa, y otros artistas, compartió su satisfacción por presentar una selección de obras realizadas durante años.

“Ya había expuesto en la Facultad, pero era un trabajo muy serio que tenía que ver con la migración, éste es un trabajo mucho más ligero, que la gente puede tener en su casa”. Destacó trabajos sobrios hasta los que son totalmente lúdicos, pasando por los más sutiles.

“Xalapa me encanta, me parece un lugar que ayuda mucho a la creatividad y a que uno pueda trabajar. Quiero empezar a trabajar en el Jardín Botánico, ya veremos que va saliendo de ahí”, expresó y agradeció el apoyo del gobierno municipal: “Ojalá lo sigan haciendo no solamente conmigo, sino con todos los artistas, sobre todo con los más jóvenes. Es muy importante apoyarlos”.

Por su parte, Mercedes Boullosa informó que la galería Yo no fui, fue Teté, ubicada en la calle Barragán, entre Allende y Zaragoza, en la zona Centro de esta ciudad, presentará exposiciones de diferentes artistas cada mes.