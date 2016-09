Línea Política…

7 de septiembre del 2016…

Por: Agustín Contreras Stein.

Mujeres en política

PARECIERA MENTIRA, pero las coincidencias se van dando, cuando menos en estos momentos, dentro de la política interna y exterior.

Hillary Clinton, en los Estados Unidos, busca la Presidencia de la República, para el próximo mes de noviembre, con un significativo avance en las preferencias electorales que superan, por lo menos, las expectativas políticas de Donald Trump, el más odiado de los aspirantes a dicho puesto, no tan solo en la comunidad latinoamericana que vive allá, sino también en México y todos aquellos migrantes de los diversos países del mundo.

Aquí en México, también una mujer, Margarita Zavala, se prepara para hacerle la competencia política electoral a los hombres, en la búsqueda de la Presidencia de la República, un poco más allá, es decir, en el año dos mil dieciocho.

Las dos mujeres en política, cuentan, por lo menos con dos coincidencias. Ambas son preparadas académicamente y en política, ni se diga, pues han tenido la oportunidad de desenvolverse muy cerca del poder político en ambos países.

Pero otra coincidencia es que también, las dos, son esposas de Ex presidentes de sus respectivos países, de tal manera, que resulta importante analizar estas condiciones, tanto de la política interior como de la política exterior.

Allá, en los Estados Unidos, hay una fuerte pelea por la Presidencia, lo que tendrá que definirse muy pronto, mientras que aquí en México, todavía la lucha se mantiene por la candidatura del partido político de la Señora Zavala de Calderón.

Sin embargo, todo mundo se ha puesto a pensar en la posibilidad de que las dos mujeres fueran presidentas, de dos países que se limitan por una línea fronteriza, naciendo de esta manera, las expectativas, dicen, de un mejor entendimiento político entre ambas naciones.

Así las cosas, la política de Estados Unidos y México, se ha ido acomodando con el tiempo y aunque hubo algunos analistas políticos que han previsto esta situación, la verdad de las cosas, es que nadie había pensado, exactamente en que dos mujeres políticas pudieran llegar a ocupar estos puestos de importante relevancia política y que pudieran en el momento preciso cambiar la historia política de los dos países.

Por lo pronto, y aunque usted no lo crea, Hillary Clinton, avanza con un puntaje significativo que le podría dar la victoria en las próximas elecciones, para convertirse en la primera Presidenta de los Estados Unidos. Cuando menos es lo que se ve y se sabe, además de que también, por la mayoría de la gente, tanto del propio país del norte como de los demás que se encuentran en América central y Sub América, lo están deseando.

Por lo que respecta a la Señora Margarita Zavala de Calderón, hasta el momento también se ha colocado en buena posición electoral, por lo que estará difícil el final de la carrera por la candidatura azul para buscar la Presidencia de la República.

La Señora Zavala de Calderón, se enfrenta, igual que la Señora Clinton, a un panorama político, casi exclusivo de los hombres por cuanto corresponde a la Presidencia de la República, por lo que es y será, todavía, un camino muy difícil de recorrer para que se les reconozca como mujeres en política y con amplias perspectivas de hacer un gobierno de mejores resultados.

La historia política de ambos países, Estados Unidos y México, se parecen mucho en estos momentos por la participación directa a la Presidencia de la República, de dos mujeres que quieren emprender una nueva dimensión de la vida pública y donde la historia política de los dos países, la pueda guardar celosamente.

En pocos años, la política internacional, ha cambiado y aunque se han dado otros casos donde las mujeres han ascendido al poder, cuando menos en estos dos países vecinos, no se había dado y ahora resulta que al mismo tiempo, las mujeres han emprendido este importante reto.

ES POSIBLE QUE la Señora Clinton, si llegara a la Presidencia de la República, y que, por mera coincidencia, también en México, la Señora Calderón, llegara a la candidatura, disponga lo necesario para venir a nuestro país.

No sería antes, primero, por lo compromisos adquiridos en este momento por Doña Hillary, y segundo, porque se siente lastimada por no haber sido invitada en el momento oportuno, antes, incluso, de que Donald Trump, viniera a palacio de Gobierno, y fuera recibido como Jefe de Estado.

Esto indica, que por lo menos, durante el tiempo de la posible candidatura de Doña Margarita, la Señora Clinton, venga a México, sobre todo, porque Doña Margarita, si fue a los Estados Unidos, participando en la Convención que le dio la candidatura a Doña Hillary.

Otra invitación, como la que se le hizo recientemente para que viniera a México y que fue rechazada, difícilmente se verá, por lo antecedentes que se dieron con la vista de Trump.

Si la Señora Clinton, ganara las elecciones y se convirtiera en la Presidenta de los Estados Unidos, cambiarían las relaciones diplomáticas en el mundo. En el caso de México, no se prevé que haya lejana relación, aunque sí en principio de una considerable frialdad.

Así son las cosas, cuando se cometen errores políticos y diplomáticos que llevan, necesariamente, a una tensionada relación política y diplomática, sobre todo en los asuntos bilaterales de las dos naciones.

COMO PILATOS, DOÑA Xóchitl, se lavó las manos.

No quiso reconocer que en su dependencia, hay errores que debe atender y cumplir, como en la escuela, al pie de la letra.

De manera sencilla y sin más recato político, le echó la culpa al Presidente de la República, porque debido a su reforma, la educativa, no hay suficientes maestros en las escuelas.

Y porque no hay, sencillamente, porque la Secretaria de Educación en Veracruz, asegura que están en proceso de evaluación y certificación, por lo que muchos de ellos, que no pasaron el examen correspondiente, ya no están, seguramente, al frente de grupo.

Entonces, ahora resulta que la culpa de todo este desgarriate, la tiene precisamente la reforma educativa. Como se ve que ya va para afuera, es decir, en unos cuantos días y que por esta razón ya no importa decir las cosas abiertamente, aunque causen serios problemas con las autoridades superiores de la educación.

Así hay que deshacerse de todos los problemas, más cuando ya no queda tiempo suficiente para dejar arreglados los asuntos concernientes a la educación en Veracruz, cuando, la mejor postura de Doña Xóchitl, hubiera sido trabajar intensamente en estos días y los que faltan para que concluya el periodo sexenal, con resultados satisfactorios en materia educativa.

De paso, también rozó al Secretario de Finanzas, a quien culpa de la retención de los descuentos hechos a maestros por diversos créditos ante instituciones bancarias.

En fin, sálvese quien pueda, ha de pensar la flamante Secretaria de la educación en Veracruz.

