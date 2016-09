ESPACIO CIUDADANO

¡No carguen peligros ni enfermedades!

Por: Jorge E. Lara de la Fraga.

“Si amas a la naturaleza y a la vida, serás fuerte y serás útil”.- L. Llach.

Hace algunos años me vi envuelto en mi particular infierno somático, pues de momento empecé a padecer de presión arterial alta, a sentir extraños dolores de cabeza, a perder momentáneamente el equilibrio y sufrir finalmente una incómoda hemorragia nasal por varias horas. A pesar de ser un individuo obcecado y poco afecto a visitar al médico, tuve que proceder razonadamente y exponer mi caso a los especialistas respectivos. Después de una supervisión general de mis signos vitales y de los necesarios análisis de sangre y de orina, salieron a la luz índices anormales relativos a los triglicéridos y al colesterol. Desde ese momento me recomendaron clínicamente que debería proseguir con mi rutina física diaria, en forma progresiva y gradual, pero además sujetarme a una dieta especial carente de grasas, carnes rojas y harinas.

En esas condiciones me encuentro actualmente, cumpliendo con lo estipulado, regulando mi alimentación y prosiguiendo con mi rutina aeróbica. Cumplí 74 años de existencia y camino o troto durante 50 a 60 minutos. Más allá de que algunos conocidos, colegas y amigos no se atrevan a participar en justas competitivas, sí es pertinente que las personas mayores de 50 años –clientes perfectos del sedentarismo- inicien un cambio en sus adormiladas existencias, en el entendido de que es una realidad que múltiples seres no “disfrutan de su cuerpo”, no establecen una relación armónica y feliz con su estructura somática, más bien arrastran dolorosamente sus corpulencia como una pesada cruz de castigo, experimentando en esa labor psicomotriz una cadena de dolores y embarazosas fatigas.

Las ventajas físicas y psicológicas que obtiene una persona habituada al ejercicio diario, son las siguientes: Aumenta la confianza en sí mismo, auxilia en el mantenimiento de un peso razonable, mejora la condición del corazón y de los pulmones, disminuye el contenido de grasa corporal, transmite una sensación de mayor vitalidad, mejora el apetito y la digestión, permite al individuo ser más tolerante al dolor, hace sentir al sujeto más optimista y disminuye la tensión. Agregaría sobre el particular de que como todavía no se inventa o se descubre la fuente de la eterna juventud, hay que disponerse a caminar, trotar o correr, pues el individuo con disciplina retrasa un tanto su envejecimiento y se presenta ante sus semejantes como “un adolescente de corazón palpitante”.

Sobre el tema, algo importante a considerar para todos aquellos que nos gusta hacer ejercicio y sudar a plenitud es lo referente a la alimentación, por ello en este espacio me permito mencionar en principio que las frutas son una de las mejores fuentes de energía, dado que poseen carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra, elementos necesarios para todo atleta en su alimentación diaria. Además, es saludable incorporar en tal dieta los cereales, la leche, la miel de abeja y las fuentes de grasa de origen vegetal, como el aceite de maíz, el aguacate, las nueces y los cacahuates, sin ignorar las sopas preparadas a base de verduras, de legumbres e incluir pastas y arroz al vapor. Recomendación al calce: antes de una competencia, disponer para el organismo alimentos de fácil desdoblamiento y no substancias irritantes o que retrasen el funcionamiento del aparato digestivo.

De manera afortunada se puede decir que en Xalapa, en el Puerto de Veracruz y en las ciudades importantes de la entidad jarocha existe un buen número de elementos que poseen el hábito positivo de la labor aeróbica cotidiana, mismas personas que a pesar de sus problemas, de condiciones climatológicas adversas y de su edad avanzada siguen adelante, significándose como ejemplos vivificantes para los prometedores renuevos. Esos héroes anónimos de la caminata, trote y carrera se crecen al castigo porque están conscientes de las ventajas del esfuerzo somático, saben muy bien que su sacrificio corporal les permite mejorar el funcionamiento de sus órganos, propiciar una oxigenación idónea y adquirir consistencia, además de que así regularizan su nivel de colesterol y vigorizan músculos, huesos y tendones.

