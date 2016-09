No está en juego el ciclo escolar en Chiapas: SEP

No está en juego el ciclo escolar en Chiapas y cualquier posibilidad de reanudar el diálogo con la CNTE en esa entidad depende de que regresen a clases en todas las escuelas, afirmó el secretario de Educación, Aurelio Nuño, en entrevista para Despierta con Loret.

-¿Cómo evalúan la situación de la CNTE en Chiapas?

“Primero, no hay manera ni siquiera de explorar la posibilidad de continuar o instalar una mesa de diálogo hasta que regresen a clases y hasta que lo hagan al cien por ciento”.

El titular de la SEP señaló que en Michoacán, Guerrero y Oaxaca ya hay condiciones para reanudar el diálogo y en Chiapas esperan el regreso a clases

Cuestionado sobre el uso de la fuerza pública, Nuño reiteró que lo central es la parte relacionada con el tema educativo y que los niños tienen que estar de regreso en clases.

El secretario de Educación dijo que en Michoacán, Guerrero y Oaxaca ya han “entendido esta situación, han tenido esta claridad, ahí se puede empezar a construir una ruta para una salida de esta situación, de los niños sin clases”.

“En Chiapas tiene que suceder lo mismo”, acotó.

Cuestionado sobre el riesgo de que se afecte el ciclo escolar en Chiapas, Aurelio Nuño declaró que el curso apenas está empezando y “eso no está ahorita en juego”.

“Hay que recordar que alrededor del 70% de las escuelas tienen clases” en Chiapas.

-¿Hay un choque entre moderados y radicales de la CNTE?

“Más alla de qué pase internamente en la CNTE (…) reiteramos el mensaje, más allá de si están divididos, hasta que no haya un regreso completo, no que un grupo ya regresó, en términos de liderazgos de la CNTE, hasta que estén como en los otros tres estados, en todos los salones, no habrá manera de pensar en sentarnos”.

Aurelio Nuño recalcó que de ninguna manera habrá una mesa de negociación para abordar la abrogación de la reforma educativa.

Cuestionado de nueva cuenta sobre el uso de la fuerza pública, Nuño dijo que “en lo estrictamente educativo, la posición muy clara del gobierno, en donde están los temas centrales, y hacia donde tiene que avanzar la Coordinadora, porque esta situación no puede continuar, y aunquee sean pocas las escuelas que sigan cerradas, deben reanudar clases.