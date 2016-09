OPLE todavía adeuda papelería electoral

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz ha sido el foco de críticas políticas y ciudadanas durante los últimos ocho meses por su mediación en el proceso electoral 2015-2016.

Desde acusaciones contra la honorabilidad de sus integrantes hasta reconocimientos directos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el OPLE ha sido un órgano vigilado por la atención pública; no obstante, pocos reconocen su actuación y los problemas que enfrenta.

Integrado por seis comisiones, la de Quejas y Denuncias es considerada una de las esenciales para reconocer la efectividad de un proceso y las preocupaciones directas de los actores políticos y los ciudadanos. Es presidida por la consejera Julia Hernández García.

Con una maestría en Derecho Electoral y un doctorado en Derecho, la consejera ha supervisado cada una de las quejas presentadas en el último período (2015- 2016), además de que ha intervenido para que la ley electoral se cumpla por cada uno de los participantes.

También ha participado en la creación de proyectos que mejoren la situación del OPLE de manera generalizada, situación que actualmente preocupa ante adeudos que imposibilitan la eficacia del órgano.

Veracruz tiene gobernador electo, pero todavía adeuda elección

El organismo adeuda cinco quincenas a los trabajadores de los 30 Consejos Distritales de Veracruz, situación que la consejera califica como “la más sensible” que enfrenta el OPLE, pues aunque algunos ciudadanos ya realizaron su trabajo, aún no reciben salario.

El problema es generado por los retrasos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en los pagos correspondientes al órgano electoral argumentando insuficiencia de recursos.

“Para nosotros es lamentable que suceda esta falta de pago. Como Consejo hemos realizado las acciones legales y externado cuáles son los montos que nos adeudan, que son más de 150 millones”, refiere la consejera.

Aunque el OPLE propuso un depósito de al menos 70 millones de pesos para pagar a los trabajadores que laboraron durante el proceso electoral, al momento no existe tal, lo que imposibilita que el organismo realice su trabajo con normalidad y continúe figurando como una herramienta de transición pacífica del poder.

Sin embargo, el adeudo no es el obstáculo económico más grave que enfrenta el OPLE, pues el órgano aún debe recursos a las empresas que elaboraron la documentación electoral y operaron el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La consejera confirmó que “en Veracruz se tiene gobernador electo, pero aún se deben las papeletas”; y es que explicó que desde la documentación hasta la tinta indeleble no se ha pagado en su totalidad, pese a que se realizaron licitaciones y contratos previos a fin de celebrar la elección sin problema.

“Así es, desafortunadamente (aún se adeuda). Estamos propensos a consecuencias legales por incumplimiento de los términos de los contratos. En este caso, presidencia y secretaría han hecho las gestiones necesarias para que nos puedan esperar; sin embargo, creo que como todo tiene un límite y las empresas son empresas”.

Además, el Consejo General atraviesa un período de austeridad, ya que aunque se ha saldado la nómina, ya no se surte ni papel higiénico en el órgano central.

“Se implementaron medidas para que podamos eficientar los recursos que tengamos en lo que nos depositan los gastos ordinarios”.

Pese a lo anterior, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, ya fue ratificado por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que validó el proceso electoral organizado por el OPLE, mismo que primero fue desacreditado por el mismo ganador, entonces candidato del PAN-PRD.

Relación OPLE y Yunes será institucional

Aunque el OPLE fue criticado por muchos actores políticos, claramente el ahora gobernador electo fue uno de los que más enfatizó los desaciertos del órgano, ocasionando tensión entre los integrantes del Consejo.

“El día del registro fue un momento de mucha tensión por sus manifestaciones, pero los que estuvimos presentes lo escuchamos y afortunadamente lo favorecieron los resultados y pudo cerciorarse que no era nada de lo que él cuestionaba, de lo que él pensaba”.

Al resaltar que desde el inicio del proceso y durante la presentación del Conteo Rápido y PREP, los representantes partidistas de la coalición PAN-PRD criticaron cada detalle, Julia Hernández consideró que aunque las opiniones son válidas, la elección da muestra de un trabajo certero.

“Si los que ganaron nos estaban cuestionando y desconociendo cuando no sabían los resultados, toda crítica era válida. Creo que estamos expuestos a ese cuestionamiento y a esa falta de confianza de todos; sin embargo, los resultados y el trabajo que se ha realizado por el OPLE y por los Consejos Distritales da cuenta que todos estos argumentos fueron falacias, fueron falsos”.

Con la demostración de resultados certificados por tres diferentes procesos y basados en la participación de la ciudadanía y académicos, la consejera aseguró que pese a los nervios naturales de una elección, el proceso se mantuvo hermético y nadie conoció el resultado “hasta que se abrió el sobre que dio tranquilidad y calma al Consejo General”.

“Las observaciones son válidas, como funcionarios estamos expuestos a la crítica de todos los actores políticos y él no podía ser la excepción. Como órgano autónomo consideramos que la relación va a ser institucional, si debe darse alguna interacción deberá ser institucional”.

Y es que a decir de Hernández García, no existió ningún problema durante el proceso, lo anterior incluyendo el caso de anulación de la elección a diputado en Cosoleacaque, ya que aunque no fue confirmada, existieron actas que respaldaron ese proceso en particular que al final fueron minimizadas.

“Esa sentencia fue resuelta por un voto particular, lo cual habla de que hay una parte de favorable hacia este organismo, la mayoría vota a favor de la nulidad de la elección desestimando todas las actas circunstanciadas que se levantaron”.

Así que ante la nulidad de los registros y a pesar de la corroboración de los partidos políticos involucrados en ese caso, la elección fue anulada, decisión ajena a las denuncias recurrentes.

169 denuncias durante 2015-2016

Respecto a las denuncias y quejas durante el proceso electoral, la consejera detalló que son 169

procedimientos especiales sancionadores los registrados, de los cuáles dos se presentaron en 2015 y los demás en 2016.

“En 2015 fueron dos quejas en contra del gobernador Javier Duarte por el partido Morena y en 2016 167 quejas, de las que 72 se refirieron a la elección a gobernador y 95 a la elección de diputados”.

Explicó que las infracciones más denunciadas fueron la promoción personalizada de servidores públicos y el uso parcial de los recursos públicos.

“Hablamos de regidores, delegados, (quejas) imputables al propio gobernador; secretarios, regidores y algunos diputados, incluso algunos sí fueron amonestados por la participación que tuvieron en algunos eventos proselitistas”.

En tanto, entre los que fueron denunciados en menor número figuran los actos anticipados de campaña, la propaganda en lugares prohibidos, la realización de propaganda fuera de los plazos legales y del período de veda, y la propaganda calumniosa.

“Dentro de los partidos que presentaron mayor número de denuncias tenemos al Partido Acción Nacional con 44, el Partido Revolucionario Institucional con 40, después Morena con 20, el AVE con 13 y algunos ciudadanos con 21”.

La consejera resaltó que del total, a la fecha solamente en 15 asuntos o procedimientos se ha acreditado la existencia de la infracción y ésta ha derivado en sanciones o amonestaciones, la vista a algún órgano superior como el Congreso del Estado, el Consejo General del INE y a la Secretaría de Gobernación.

“Algunos ya han causado estado, ya están definitivos, sólo tenemos dos asuntos que están pendientes de resolverse en la Sala Superior y otro en el Tribunal Electoral”.

Asimismo, Hernández García dio a conocer que cuando se trata de multas económicas, éstas son depositadas al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Covecyt); no obstante, enfatizó que las del último período fueron mínimas.

“Entre las más altas fue un monto de 21 mil pesos y fue en contra de Morena, las demás han sido multas mínimas que van desde 150 pesos”, precisó.

Respecto a lo anterior, la consejera recordó que una de las denuncias que mayor impacto ha tenido en la ciudadanía es la que se realizó en contra de la Iglesia Católica en Veracruz por su intervención en el proceso electoral, como juzgó el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Líderes religiosos no tendrán que comparecer ante OPLE”

Aunque se trata de un proceso avalado por el Tribunal Electoral de Veracruz, acabó con la “fantasía” creada por algunos de ver a los sacerdotes compareciendo ante el órgano electoral.

Luego de exponer que según sus criterios es necesario que integren pruebas a la sentencia que aún no están agregadas, resaltó que los acusados pueden ser representados durante el desahogo de pruebas.

“Ellos en su momento podrán controvertir esas manifestaciones, aunque creo que hay una aceptación general de que sí lo hicieron, incluso se amparan en la libertad de expresión. Pueden comparecer mediante escrito, pueden desestimar las pruebas, pueden ofrecer otras, y se llevará a cabo una audiencia de pruebas y alegatos donde comparecen por sí mismos o por medio de un representante. De repente me preguntan y se imaginan a estos señores desahogando su audiencia y en realidad pueden ser representantes”.

En ese sentido, Hernández García señaló que de encontrarse culpables, las sanciones contra los clérigos podrían llegar a una multa de hasta 25 mil días de salario mínimo, la suspensión de sus actividades y la cancelación de su asociación.

Con dos años de trabajo restantes y dos procesos electorales que enfrentar, la consejera Julia Hernández se muestra confiada del trabajo del organismo que cada día enfrenta problemáticas de todas las índoles, “hasta relacionadas con la iglesia”, segura de que el trabajo del organismo es y será eficaz pese a los obstáculos en el camino.