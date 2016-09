“Para superarse no hay edad ni obstáculo”, Lucía Ramírez Cachulpa

Tlaquilpa, Ver, 1 de septiembre de 2016 .- Lucía Ramírez Cachulpa, egresada de la licenciatura en derecho, sede Tlaquilpa, vio en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz la plataforma para seguir estudiando; después de 10 años de no estar en una institución educativa, nunca pensó en cursar alguna licenciatura y mucho menos en obtener su título profesional, sin embargo, la llegada de la UPAV a este municipio le dio la oportunidad para superarse.

“Para mí era importante concluir mis estudios, yo solo tenía el bachillerato, se presentó esta oportunidad y fueron mis hijos quienes me animaron a seguir. Yo siempre digo que para superarse no hay edad ni obstáculo”, menciona Ramírez Cachulpa, a sus 44 años.

Acompañada de toda su familia, quienes no dejaban de felicitarla por este nuevo logro, presume orgullosa su título profesional que la avala como licenciada en derecho.

Puntualiza que al tener un empleo se tuvo que esforzar más ya que sus tiempos eran divididos en tres partes: familia, trabajo y estudio, “yo trabajo en el Registro Civil y a veces se me complicaba, pero platicando con mis hijos y mi esposo me mostraron su apoyo. Ser ama de casa, trabajadora y ser estudiante no es fácil, pero hoy estoy muy feliz por el logro alcanzado”.

Agradece la visión que tuvo Guillermo Zúñiga Martínez de llevar la universidad del pueblo ypara el pueblo a los lugares de la sierra donde ahora ya todos tienen la oportunidad de estudiar. Asimismo felicita a Andrés Blancas Portilla, rector de la misma por llevar a buenos pasos la institución.

Por último, menciona que seguirá estudiando una maestría en esta casa de estudios ya que la UPAV ofrece un buen nivel académico además de ser una institución accesible.