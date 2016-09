Piénsalo, por estas razones no necesitas un iPhone 7

CIUDAD DE MÉXICO.

También te enamoraste…

¿Quieres un iPhone 7? Reflexiona si realmente lo necesitas.

El próximo 16 de septiembre saldrá a la venta el nuevo iPhone 7 en la Ciudad de México, y si pensabas comprártelo, te recordamos que su costo promedio es de 649 dólares, pero en México los precios irán de 15 mil 500 (iPhone 7 32 GB) a los casi 23 mil pesos (iPhone 7 Plus 256 GB).

¿Suena a mucho dinero, no? Pero si ya rompiste el cochinito y solo esperas una señal divina para impedir que lo compres, no te preocupes, aquí te daremos muchas razones para decirle NO a Apple e invertir ese dinero en otras cosas.

IPHONE 7, 32 GB

Con los 15 mil 500 pesitos que cuesta la versión de 32 GB, puedes irte a Canadá y estudiar un curso de inglés o francés.

La UNAM tiene programas intersemestrales, en verano o invierno, para que los alumnos y no alumnos de la universidad aprendan otro idioma en Quebec.

Los cursos duran de 3 a 6 semanas y tienen un costo de 700 dólares canadienses, es decir, unos 10 mil pesos.

El pago sólo cubre el curso, materiales, actividades académico-culturales y seguro de Gastos Médicos. No hospedaje ni transporte.

IPHONE 7, 128 GB

Si lo tuyo son los gadgets y el deporte, podrías invertir los 17 mil 800 pesos del iPhone 7 de 128 GB en diferentes dispositivos, por ejemplo…

Si amas correr y tener checaditos tus tiempos y tu ruta, puedes comprarte unApple Watch Nike+ por 8 mil 400 pesos.

Y si eres amante de los deportes extremos y de revivir tus aventuras, puedes comprarte una videocámara GoPro Hero4 Silver Adventure por 9,000 pesos.

Si compras estos dos gadgets te ahorrarías 400 pesos.

IPHONE 7, 256 GB

Los 20 mil 100 pesos que podrías gastarte en un iPhone 7 de 256 GB podrías invertirlo en tu nuevo auto.

Por ejemplo, el Nissan March 2017, tiene un precio de 162 mil 500 pesos. Si este carro es tu tipo, con los 20,000 pesos podrías pagar el enganche o pagar una de las mensualidades del auto.

O bien, si te gusta el Chevrolet Spark 2017, tiene un costo de 173 mil 500 pesos y también podrías pagar el enganche.

IPHONE 7 PLUS, 256 GB

Ahora que si tu cochinito te da para un iPhone 7 PLUS de 22 mil 900 pesos,piénsalo dos veces antes de comprarlo, porque con el dinero que vas a gastar en este dispositivo podrías irte una semana a París, Francia (20 – 22 mil pesos en temporada baja) o 5 días en New York (20 – 22 mil pesos en temporada baja).

Después de ver esta información, ¿aún te dan ganas de comprarte el iPhone 7?