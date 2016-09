Línea Política…

1 de septiembre del 2016…

Por: Agustín Contreras Stein.

Popularidad, a la baja

ENTRE UN veintisiete y veintinueve por ciento en la aceptación popular, según encuestas nacionales que refieren la gestión de su gobierno, el Presidente de la República, entrega hoy su cuatro informe de gobierno.

Cuatro años de intenso trabajo, con pocas posibilidades de que los mexicanos tengan la plena confianza en un gobierno que no ha logrado consolidar las reformas estructurales y que siguen siendo, para muchos, serios dolores de cabeza para quien manda a nivel nacional.

La aceptación de la gestión presidencial, se ha medido varias veces, va a la baja después de que se dieran a conocer los casos de posible corrupción en compra de la casa blanca y la de otros funcionarios de su gobierno, que a temprana hora de la administración federal, ya han estado mostrando que buscan enriquecerse con los recursos del pueblo.

Las promesas hechas en campaña y después de iniciado su gobierno, por el Presidente de la República, no se cumplieron o no se han cumplido todavía y al contrario, se ha generado una reacción en contra de su gestión, después de los recientes aumentos a los combustibles, así como a la energía eléctrica, cuando se dijo claramente que estos servicios no aumentarían de precio.

Es más, de acuerdo con la reforma energética, estos serían los días en que los mexicanos en general, estuvieran percibiendo la baja de la luz eléctrica, reflejándose en sus bolsillos, lo que, en opinión generalizada del pueblo, no ha sucedido y al contrario, se ha anunciado un incremento más en las tarifas, lo que ha puesto en alerta a muchos mexicanos que no creen en la administración federal.

Llega pues, el Presidente de la República, a su cuatro informe de gobierno, pero sin el sustento que en estos momentos debiera tener, considerando que los votos que el pueblo le otorgó para ocupar la Presidencia de la República, estuvieron avalados, en cierta forma, por la creencia de que los precios de los combustibles no tendrían aumento y que las tarifas eléctricas, se mantendrían en sus precios normales o con una esperada reducción, luego de que se dijo que con la reforma energética, los mexicanos empezaran a experimentarlo en sus propios bolsillos.

Pero, por si esto fuera poco, el país no ha logrado pacificarse. La violencia sigue siendo uno delos grandes pendientes de resolver.

Los mexicanos esperaban una notable reducción en los índices delictivos y hasta la fecha, los esfuerzos y las estrategias que se han llevado a cabo, no han logrado detener esta carrera de la delincuencia, de tal manera, que la nación sigue estando en condiciones muy severas por cuanto corresponde a la inseguridad.

Y es que este ha sido uno de los temas más controvertidos desde hace varios años, podría decirse que desde que se iniciara el gobierno del Ex presidente Felipe Calderón, que llegó a la Presidencia para iniciar de inmediato su propia guerrita de la que nunca pidió opinión al pueblo mexicano, pues se trataba de un asunto de seguridad nacional y de una delicada decisión que debió pensarse una y otra vez.

Así las cosas, la esperanza estaba puesta precisamente en el Presidente Enrique Peña Nieto, para solucionar este problema que ha venido retrasando, sin duda alguna, el desarrollo de la nación, pues sin seguridad para nadie, no es posible vincularse con un futuro prometedor.

Con todo esto, la gestión presidencial en los recientes casi cuatro años de gobierno, se ha visto seriamente afectada y ha disminuido en gran parte la popularidad del Presidente de la República, quien todavía tiene tiempo suficiente para poder concretar su propio proyecto de gobierno y salir airoso de esta batalla campal en la que a veces parece estar sumida esta patria.

Hoy, por la tarde, se tiene entendido, el Presidente deberá hacer llegar el documento que precisa el trabajo realizado. Un acto que se había vuelto verdaderamente revolucionario, pero que en la actualidad, solo se cumple con el mandato constitucional, sin dejar de ser, uno de los principales e históricos momentos del gobierno de este país.

AUNQUE SERA HASTA después del primero de diciembre, cuando se comiencen a acomodar las piezas políticas dentro del PRI estatal, con la directriz del propio comité ejecutivo nacional, en Veracruz, ya se iniciado, de hecho, el proceso político que viene en el próximo año, pero con una mirada más centrada en el año dos mil dieciocho, cuando de plano, las fuerzas políticas ya estén trabajando al cien por ciento.

Por ejemplo, se han estado mencionando los nombres de quienes podrían, en un futuro cercano, aspirar a la Senadurías de la República, que corresponden a la entidad veracruzana.

Por el Partido Revolucionario Institucional, se ha dicho, existen varios aspirantes, aunque la lista, se ha venido reduciendo conforme pasa el tiempo y ahora, los que posiblemente se mantengan en la lista hasta el final de este gobierno y más allá, después de se inicie la nueva administración, son, por un lado el actual alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, cuyo trabajo lo avala, sin duda alguna para aspirar a esta u otra posición de importancia en el futuro.

Sin embargo, frente al Presidente Municipal de Xalapa, también se esta colando el nombre del actual Secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien por su enorme experiencia y conocimiento de la actividad política del Estado y del país, haría un excelente papel como representante de la entidad veracruzana.

También, en la lista, se incluye, desde ahora, al Ex secretario de seguridad pública del gobierno del Estado, José Alejandro Montano Guzmán.

Y la lista, se podría cerrar, de plano, con la inclusión del actual dirigente estatal del tricolor, Felipe Amadeo Flores Espinoza, a quien, prácticamente, se la deben.

QUE RESULTO SER FALSA la versión de que en el Cecan, se suspendieron las cirugías por el mal estado de las máquinas que se utilizan para la aplicación de anestesias.

La Directora, Patricia López, asegura que esto no es cierto y que los aparados, que son tres, dos se encuentran en mantenimiento y el tercero esta dando servicios para la cirugías que se practican a diario en ese nosocomio

Informe, de ayer por la tarde y noche, hacían saber de este serio problema dentro del sector salud, porque se estaba atentando en contra de muchas personas que se encuentran sufriendo de este mal y que en muchas ocasiones, se tienen que intervenir.

Sin embargo, se dice popularmente, que cuando el rio suena es que agua lleva y no sería nada raro que, efectivamente, se estuvieran dando estas irregularidades en este importante centro estatal de cancerología.

