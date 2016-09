Presentarán en Congreso del Estado libro Por tus humedales muero

Viernes 2 de septiembre a las 18:00 horas en auditorio Sebastián Lerdo de Tejada; invita UPAV y Club de Periodistas de México

Xalapa, Ver. 01 de septiembre de 2016.- Por tus humedales muero, los rondines del deseo, será presentado pública y gratuitamente mañana viernes 2 de septiembre a las 18:00 horas en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada en Palacio Legislativo en esta capital del Estado.

Teodoro Couttolenc Molina, poeta y periodista veracruzano, ha aclarado que este libro está dedicado a la mujer, ese ser perfecto capaz de amar y dador de vida; el escritor resaltó que para él, el escribir no es un trabajo, sino una forma de expresar inquietudes que surgen en la mente y que deben proyectarse para que sirvan como comunicación con quienes coinciden o buscan los mismos pensamientos.

“Hay gente que tiene horarios para escribir, pero eso lo hacen más, quienes ven esto, como un oficio, yo no lo veo así; me decía el maestro Héctor Zúñiga Martínez, -ahora sé lo que haces cuando no tienes que hacer- y le dije no maestro; yo generalmente hacía notas de lo que mi mente me daba a cada momento y siempre he respetado esas notas porque se trata de la idea original“, puntualizó el autor.

La presentación de la obra estará a cargo del director editorial de noticieros Televisa, Javier Aranda Luna, el escritor y ex senador, Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa y Dionicio Carmona Hernández quien será el moderador. Además se contará con la presencia de Ingrid Brans, ex colaboradora del programa matutino de “Brozo“, mejor conocida como “La reata” como invitada especial.

Ingrid Brans, es modelo, fitness y bloguera; nacida en Argentina, estudió comunicación en la Universidad Latinoamericana y tiene interés por las artes, la cultura y la salud. En 2010 comenzó a trabajar en Televisa y dividió su tiempo en la emisión de El Mañanero, tonificando su cuerpo y compartiendo públicamente tips, recetas y rutinas para llevar una vida saludable.