Registro Público desconoce incremento de propiedades de Javier Duarte

Xalapa, Ver., 1 de septiembre de 2016.- Desconoce el director del Registro Público de la Propiedad, Raúl Ramos Vicarte, si en los últimos cinco años de la administración se han incrementado las propiedades del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista, el funcionario dependiente de la Secretaría de Gobierno señaló que toda la información que ha sido solicitada por las dependencias se ha entregado a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Bueno todas las propiedades que se han encontrado a él (Miguel Ángel Yunes) y a cualquier otra persona han sido entregadas a las instituciones oficiales como al PGR. También solicitó propiedades de Javier Duarte y se han entregado”.

Cuestionado sobre si se ha incrementado el número de propiedades de Javier Duarte, aclaró que él asumió el cargo de Director de Registro Público hace dos años y medio, por lo que si se solicita la información se la darán.

FALSO QUE DIPUTADA BELÉN FERNÁNDEZ HAYA REPROBADO EXAMEN PARA NOTARÍAS

En otro orden de ideas, el funcionario estatal negó tajantemente que la diputada priista María Belén Fernández del Puerto hay reprobado en dos ocasiones el examen de oposición para acceder a una patente notarial.

“Eso es falso totalmente, la ley establece quiénes tienen derecho a presentar exámenes de aspirante o de oposición para obtener la función notarial. En el caso de la diputada solicitó un examen de aspirante y no lo ha presentado aún (…) no es cierto que haya reprobado, no ha presentado examen de aspirante”, aseveró.

Finalmente recordó que todavía están en concurso las 22 notarías libres en la entidad veracruzana y resaltó que no se crearon nuevas patentes en Veracruz.