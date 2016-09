Desde la esquina

SITTEBA, profesionalizar a los docentes

Por Raymundo León

El SITTEBA es de los pocos sindicatos que se preocupan por preparar académicamente a sus afiliados. En dos años ha logrado posicionar un Foro Educativo que este año se denominó Evaluación e Innovación: Retos de la Formación Docente, mismos que ha despertado el interés de muchos profesores.

El Foro, asegura Eliseo Islas Chagoya, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos tiene sus bases en la premisa de que la calidad es una aspiración generacional para hacer de las escuelas verdaderos laboratorios sociales, creadores de riqueza, campos de justicia, inclusión y equidad.

La educación del siglo XXI promueve valores, competencias y conocimientos necesarios para aprender a convivir, aprender a aprender y aprender a ser, y ello es sólo posible en la medida que todos los actores educativos contribuyan con experiencias y participación positiva en bien de la sociedad, aseguró el dirigente magisterial el jueves, día de la inauguración del mencionado foro.

También refirió que ante la cantidad de errores y modificaciones de las autoridades educativas federales, el SITTEBA ha optado por profesionalizar a sus agremiados y con ello mejorar sus condiciones laborales para hacerle frente a la Reforma Educativa, que tomó desprevenidos a maestros, sindicatos y directivos, ante una evaluación que produjo incertidumbre laboral.

Ante decenas de asistentes al auditorio de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, Eliseo Islas Chagoya puntualizó que el SITTEBA defenderá las conquistas laborales, que no renunciará a las prestaciones alcanzadas, porque los maestros mexicanos no ven muros que traigan rezagos educativos, sino que ven horizontes para mejorar la calidad educativa, porque la calidad se debe reflejar en las escuelas que son laboratorios sociales para redireccionar el rumbo educativo.

Aunque el Foro Educativo Evaluación e Innovación: Retos de la Formación Docente fue organizado por el SITTEBA asistieron a él docentes, directores, supervisores y líderes magisteriales de Yucatán, Baja California, Tabasco, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.

Ante ellos, Xóchitl Adela Osorio Martínez, secretaria de Educación de Veracruz, celebró que el SITTEBA realice este tipo de reunión académica ya que al interior de ella se da la oportunidad de analizar las oportunidades de desarrollo profesional que enriquezcan la práctica de los maestros en sus salones de clases.

La funcionaria refirió que es un asunto vital la necesidad de analizar los retos de la formación docente en un entorno tan cambiante como el de hoy en los aspectos normativo, pedagógico y de gestión en la educación. “El cambio constante presenta hoy a los maestros como profesionales y ante el reto de estar preparados para el ejercicio de nuestro quehacer educativo como sembradores de aprendizajes”, aseveró.

El SITTEBA organizó el primer Foro Latinoamericano de Educación Formación Docente en el Siglo XXI en octubre de 2015, en el cual se abordaron temáticas en torno de la reforma educativa, la formación permanente del docente, evaluación organizacional y portafolio de evidencias, entre otros temas.