Xalapa, ciudad abierta al arte y la cultura: Américo Zúñiga

Reconoce Cabildo en sesión extraordinaria al escultor Ignacio Pérez Solano

Xalapa, Ver., 01 de septiembre de 2016.- Al entregar a nombre del Cabildo de Xalapa un reconocimiento al escultor Ignacio Pérez Solano, el alcalde Américo Zúñiga señaló que Xalapa es y seguirá siendo una ciudad abierta al arte y la cultura, cuna y hogar de un extraordinario grupo de artistas.

En la Sala de Cabildo, el munícipe reconoció que el homenajeado es uno de los más grandes artistas plásticos del país y decano de la escultura mexicana, “a través de sus obras, nuestro reconocido autor, crea y recrea la relación del hombre con la naturaleza”.

“Sabemos que es de Tlacotalpan y de su amor por esta ciudad, pero aquí lo adoptamos como xalapeño, por todo lo que ha hecho por la capital veracruzana, contribuyendo a forjar su identidad cultural y a crear puentes de afecto con otros puntos del mundo, con sus esculturas”, apuntó

Zúñiga Martínez señaló que hoy Xalapa reconoce el talento artístico del maestro Pérez Solano, representante de una tradición escultórica con claros valores nacionalistas, pero el verdadero homenaje que realizamos es el apoyo del gobierno municipal para que continúe con la gran obra que está realizando. “Cuente con nosotros”.

Al agradecer el reconocimiento otorgado por el Alcalde y el Cabildo, el escultor definió a Xalapa como su segunda casa y a la Escuela de Artes e Industria, hoy Secundaria Técnica 3, como poseedora de una parte de su corazón.

Como artista o escultor no mido las distancias, soy como un niño, me concentro y hago obras con mensaje, porque en todas partes encuentro un espíritu motivador, aseguró. “No me alcanzan las 24 horas del día para trabajar y me inspiro principalmente en los niños y jóvenes”.

Por su parte, el regidor Martín Victoriano Espinoza Roldán recordó que Ignacio Pérez Solano se formó en la Escuela de San Carlos en la Ciudad de México, donde estudió con una beca. El maestro cuenta con obras en China, España, Holanda, Canadá y Estados Unidos de América, pero en Xalapa lo recordamos particularmente por su obra denominada La olla de Los Tecajetes.

Después de la sesión extraordinaria de Cabildo, los presentes se trasladaron a los pasillos del Ayuntamiento para inaugurar una exposición con maquetas y obras del artista, entre las que se encuentran la Incorporación de Abraham Lincoln, El agua, Homenaje al Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, El viento, La nicotina y Canto del Papaloapan.

Presentes, la síndica Michelle Servín González; los regidores Nelly Reyes López, Lino Jiménez Gómez, Martín Victoriano Espinoza Roldán, Heriberto Ponce Miguel, Ana Karina Platas Córdoba, Leticia Amira Delgado Hernández, Ignacio Valentín Flores Aguayo, Julia Francisca Velázquez Ávalos, Silem García Peña, Jorge Huitrón López, Daniel Fernández Carrión; la Secretaria del Ayuntamiento, María Amparo Álvarez Castilla, y el maestro Miguel Ángel Cruz García, encargado de hacer un repaso por la vida del autor.