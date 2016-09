¿Yuri o Maribel Guardia para reina del Carnaval de Veracruz?

Yuri y Maribel Guardia son dos de las propuestas para reina del Carnaval de Veracruz 2017, aunque la convocatoria que lanzó el Comité está abierta ninguna de ellas ha dicho sí para competir.

Fue el pasado 4 de febrero cuando la cantante jarocha Yuridia Valenzuela Canseco dijo desde el auditorio Benito Juárez que le interesaba portar de nuevo la corona, siempre y cuando la invitaran, algo que no ha ocurrido.

“Yo hace rato estaba un poco comentándole al presidente municipal que no se si el año que viene no tienen reina, que me llamen pa´echar desorden(…) no sé si a ustedes les gustaría porque a lo mejor ya muchos dicen ni es señorita y ya está muy gastada (…) ya quedamos frente a la prensa que el año que viene, vamos a ser reina otra vez, me vale”.

Apenas ayer le pidieron a la cantante y actriz Maribel Guardia sea la reina del Carnaval de Veracruz 2017 a lo que solo se limitó a una sonrisa y expresó: “Ay no, vamos por tu corona (refiriéndose al payaso Alegría)”.

Hoy le preguntamos al alcalde de Veracruz cuál de las dos podría ser reina de las fiestas carnestolendas y dijo que de acuerdo a la convocatoria ninguna de las dos reúne los requisitos, aunque dejó abierta la posibilidad.

“En el caso específico de las dos no cumplirían los requisitos, pero yo como presidente municipal de Veracruz y como primer promotor de esta importante fiesta pues que se inscriban las que quieran para que puedan contender”.

¿O sea que ninguna de las dos?

“Hay que preguntarles a ellas si se quieren inscribir”.